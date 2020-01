IL CASO

ROMA Lobbligo di effettuare i pagamenti verso la Pubblica amministrazione in forma digitale attraverso PagoPa è slittato al 30 giugno, ma gli enti pubblici che entro quest'estate non avranno aderito alla piattaforma verranno sanzionati. Lo ha sottolineato ieri la ministra dell'Innovazione Paola Pisano in un video caricato su Twitter dedicato ai suoi primi cento giorni di lavoro al governo, in cui ha ricordato anche che le operazioni gestite dal sistema hanno raggiunto quota 60 milioni nel 2019 per un controvalore di circa 9 miliardi di euro. PagoPa nasce per standardizzare e velocizzare i pagamenti verso la Pa e permette di saldare tributi, tasse, utenze e rette dovuti alle pubbliche amministrazioni centrali e locali, ma anche di effettuare pagamenti verso altri soggetti, come le aziende a partecipazione pubblica, le scuole, le università e le asl. A ben vedere, però, utilizzare la piattaforma non sempre conviene. Per esempio, l'obbligo di rivolgersi esclusivamente a PagoPa per pagare il bollo dell'auto è già scattato, il primo gennaio, ma nelle agenzie di pratiche auto che hanno adottato questa soluzione il cosiddetto costo di esazione a carico dei cittadini è aumentato di 50 centesimi, passando da 1,87 a 2,37 euro. A guadagnarci non è lo Stato, bensì i prestatori di servizi di pagamento (banche e altri istituti specializzati) che incassano le commissioni per gestire i pagamenti. Spetta agli enti pubblici aderire alla piattaforma, altrimenti scatta la responsabilità dirigenziale. «I dirigenti della Pubblica amministrazione che non integrano i servizi in PagoPa non adempiono al loro obbligo di digitalizzazione», ha ribadito su Twitter la ministra dell'Innovazione. PagoPa in effetti rappresenta uno dei principali pilastri su cui fa perno la trasformazione digitale del Paese.

IL PILASTRO

I pagamenti operati per mezzo di PagoPa sono cresciuti costantemente in questi anni, dai 900 mila del 2016 si è passati nel 2018 a 18 milioni di transazioni fino ad arrivare oggi a più di 76 milioni di operazioni. Anche l'importo transato attraverso la piattaforma digitale è aumentato notevolmente: adesso l'asticella tocca i 10 miliardi di euro circa. Il grosso delle transazioni è diretto all'Aci, che finora ha ricevuto attraverso PagoPa oltre 30 milioni di pagamenti, all'Agenzia delle Entrate (che ha totalizzato sulla piattaforma 6,9 milioni di operazioni), al Comune di Milano (3,5 milioni di transazioni) e a Roma Capitale (2,6 milioni di transazioni). Più indietro l'Inps: i pagamenti all'istituto di previdenza gestiti dal sistema ammontano al momento a meno di un milione. Il gruppo Sisal risulta essere il prestatore di servizi di pagamento più utilizzato dai contribuenti, seguito dal Consorzio Cbi e da Poste Italiane. Circa il 70 per cento delle transazioni verso le pubbliche amministrazioni ancora sfugge però alla piattaforma realizzata dall'Agid e gestita da PagoPa spa, una sorta di Sogei dell'e-payment. Anche per questo il governo ha deciso di far slittare al 30 giugno il termine a decorrere dal quale i pagamenti alla Pa dovranno essere adempiuti esclusivamente attraverso il sistema.

Francesco Bisozzi

