Pace fiscale per 1,3 milioni di persone Salvini propone di riaprire i termini

FISCOROMA Si chiude con oltre 1 milione e 340mila domande la pace fiscale del governo gialloverde. Un «successo» esulta la Lega, tanto che Matteo Salvini già promette «una riapertura dei termini» per consentire ad altri cittadini «di chiudere il contenzioso con il fisco e tornare a vivere e a pagare le tasse». A chiedere una proroga sia per la cosiddetta rottamazione ter sia per il saldo e stralcio delle cartelle con super-sconto per i contribuenti più in difficoltà erano stati nei giorni scorsi anche i commercialisti, lamentando la...