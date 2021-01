IL SALVATAGGIO

VENEZIA Il via libera all'acquisizione di Stefanel fa brillare il titolo Ovs, che ieri ha guadagnato in chiusura il 4,15% ma la Cgil frena: «Il piano industriale non è tranquillizzante». Criticate le scelte di spostare i 24 addetti della sede di Ponte di Piave (Treviso) a Mestre (quartier generale Ovs) malgrado la decisione del gruppo veneziano di affittarla, e la presa in carico di soli 94 addetti (con cigs per 12 mesi per un'ottantina in vista dell'inserimento graduale) sui 135 rimasti nel gruppo dell'abbigliamento in amministrazione straordinaria anche in vista dell'avvio di una linea per bambini e dell'apertura di una decina di negozi Stefanel in Italia nel prossimo futuro oltre ai 23 che rimarranno attivi. Per ora il piano però prevede la chiusura di ulteriori quattro punti vendita, compreso l'outlet di Levata (Treviso).

I TIMORI DEL SINDACATO

«Chiediamo - avvertono le organizzazioni locali e regionali della Cgil - l'apertura immediata di un tavolo con Ovs, con il coinvolgimento del Ministero dello Sviluppo e del Ministero del Lavoro. Ci batteremo per difendere tutte le lavoratrici e i lavoratori. Quest'acquisizione può diventare una buona operazione solo se garantisce la continuità occupazionale e non sacrifica le grandi professionalità di un marchio che ha fatto la storia dell'abbigliamento e che vogliamo abbia ancora un avvenire». La trattativa è fondamentale per il definitivo passaggio di proprietà a Ovs. Nel frattempo continuerà la gestione commissariale di Raffaele Cappiello.

