I CONTI

VENEZIA Ovs torna al 2019, archiviata la crisi Covid ma in Borsa il titolo cala del 2,8%.

Le vendite nette del gruppo veneziano dei primi nove mesi sono state di 978 milioni (+ 32,8% sul 2020 e in linea con il 2019) «recuperando così le vendite perse nel primo trimestre a causa delle chiusure dei negozi per il Covid-19». Lo si legge in una nota in cui sono indicate le nuove stime, riviste al rialzo, per il 2021. L'ebitda si è attestato a 104,5 milioni, in crescita di 64,4 milioni rispetto al 2020 e di 3,4 milioni rispetto al 2019. La posizione finanziaria netta al 31 ottobre 2021 è pari a 254,8 milioni, grazie a una rilevante generazione di cassa che nei primi nove mesi dell'anno è risultata essere pari a 65,3 milioni (+ 112,3 milioni rispetto allo stesso periodo del 2020), a cui si sommano 81 milioni derivanti dall'aumento di capitale.

MEGLIO DEL MERCATO

«L'ottimo andamento è ancor più rilevante se confrontato con quello del mercato dell'abbigliamento che ha riportato, nello stesso periodo, un più contenuto + 20,3%. Ne è derivato un ulteriore aumento della quota di mercato che ha ora raggiunto il 9,3%, ponendo ancora una volta Ovs come il gruppo che è cresciuto più di qualsiasi altro player, fisico e/o digitale, operante nel mercato dell'abbigliamento in Italia», commenta l'Ad Stefano Beraldo sottolineando come «il buon andamento che sta proseguendo anche nel quarto ed ultimo trimestre, pone solide basi per una chiusura dell'anno superiore alle attese precedentemente comunicate al mercato. Il trimestre poi ha visto la partenza del nuovo corso impresso a Stefanel. Alcuni nuovi negozi, prevalentemente in franchising, sono stati aggiunti alla rete esistente e per la prima volta è stata introdotta una collezione interamente ideata da noi. I risultati sono molto incoraggianti». Poi l'impennata dei prezzi: «Il gruppo sta ponendo in essere varie misure volte a contenere l'impatto derivante dalla tensione sui costi attualmente in atto ed attesa anche per almeno parte del prossimo anno - osserva Beraldo -. Per gli acquisti di merce stiamo prediligendo il trasporto navale limitando al massimo quello aereo, molto più oneroso. L'aumento dei prezzi ai consumatori finali sarà più contenuto rispetto ad altri operatori di mercato».

La società ora si aspetta a fine periodo «vendite nette in un range tra 1,33/1,35 miliardi, in crescita rispetto agli 1,30/1,32 miliardi comunicati in occasione della pubblicazione dei risultati semestrali; ebitda rettificato in un range tra 135/145 milioni (da 120/135 milioni); generazione di cassa, escludendo la liquidità derivante dall'aumento di capitale, in un range compreso tra 100/110 milioni (da 65/80 milioni) grazie alla quale la posizione finanziaria netta rettificata al 31 gennaio 2022 si attesterebbe tra 220/210 milioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA