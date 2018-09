Ovs, segnali di ripresa nonostante il clima

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MODAVENEZIA Il Consiglio di Amministrazione di OVS SpA ha approvato i risultati del primo semestre 2018. La quota di mercato al 7,98%, incrementa di 43bps rispetto al primo semestre del 2017, in crescita nonostante un mercato domestico ancora in forte contrazione soprattutto per effetti climatici. Le vendite nette del primo semestre, escluso il sell-in verso il gruppo sempione fashion ag, sono pari a 666,4 milioni di euro, in incremento dello 0,9% rispetto al medesimo periodo dell'anno scorso. Le vendite a parità di perimetro sono calate del...