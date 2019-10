Ovs rilancia Upim e ritrova i profitti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

COMMERCIOMILANO Ovs vede spazio per crescere in Italia e l'arrivo di Uniqlo non preoccupa. «Attualmente la nostra quota di mercato è pari all'8%. Abbiamo ancora una grossa fetta di mercato da prendere», spiega il ceo di Ovs, Stefano Beraldo ai margini dell'inaugurazione a Milano di un nuovo punto vendita della controllata Upim. La Borsa approva e il titolo Ovs guadagna il 5,55%.«Dall'arrivo di Uniqlo non vedo nessun cambiamento per quanto riguarda i numeri di Ovs. Non prevedo un terremoto. È solo un altro concorrente che arriva in Italia...