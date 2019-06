Ovs punta su Upim e resta prudente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ASSEMBLEAVENEZIA Ovs non distribuisce ancora dividendi ma guarda con ottimismo al 2019 malgrado i chiari di luna della politica e i fantasmi di una nuova crisi. «Mi aspetto un primo semestre molto difficile, soprattutto a confronto con 2018 iniziato molto bene, e una seconda parte dell'anno molto più positiva non solo sul fronte delle vendite ma anche della redditività, l'anno scorso penalizzata anche dalle svendite delle merce non consegnata al nostro ex partner svizzero».Stefano Beraldo, 62 anni, Ad di Ovs e azionista di Coin, non si...