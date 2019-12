Ovs, più profitti nel terzo trimestre Beraldo: «Efficace la nuova strategia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL BILANCIOVENEZIA Ovs ricomincia a macinare profitti nel terzo trimestre e tagli l'indebitamento. L'Ad Beraldo: «In un mercato complesso efficace la nuova strategia». Ma la Borsa non è convinta: - 0,95%.Il gruppo di vendita veneziano nei primi nove mesi ha registrato vendite nette per 990,9 milioni (-1,9%). Nel terzo trimestre aumentano le vendite a margine pieno e minore è l'utilizzo della leva promozionale a beneficio della profittabilità. Il mercato ha tuttavia segnano ancora in contrazione negli ultimi tre mesi (- 5,4%) e per Ovs la...