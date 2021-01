FINANZA

VENEZIA Ovs chiude in rialzo dello 0,35% una giornata di borsa che ha visto il titolo del gruppo veneziano guadagnare anche il 7% sull'onda di nuove indiscrezioni che davano come possibile l'acquisizione di Conbipel dopo quella appena portata a termine di Stefanel.

Il titolo è da giorni sotto i riflettori e lunedì è arrivata l'approvazione ufficiale da parte del ministero dello Sviluppo economico dell'acquisto del gruppo dell'abbigliamento trevigiano e il gruppo potrebbe portare avanti altri progetti di espansione. Tra i possibili target è stato fatto il nome da tempo di Conbipel, altra realtà in grossa crisi.

Il titolo della società con azionista di riferimento il fondo Tamburi Investments Partners (che proprio ieri ha ceduto il 3,7% dell'altra controllata Prysmian per 292 milioni) era arrivato a toccare quota 1,225 euro per poi chiudere a 1,15 euro per azione. Frenetico il numero degli scambi in mattinata col doppio dei pezzi scambiati di mano rispetto alla media mensile. Gli acquisti sono arrivati dopo che il Ministero dello Sviluppo economico ha rilasciato il suo benestare all'aggiudicazione ad Ovs, da parte del commissario straordinario, del marchio Stefanel e di alcune attività collegate, tra le quali 23 negozi, l'archivio storico delle collezioni, il personale degli shop e quello prevalentemente coinvolto nello sviluppo prodotto. Il gruppo veneziano già in passato ha annunciato che non escludere nuove acquisizioni. E il fondo Tamburi, che controlla già oltre il 23% del gruppo della distribuzione che controlla anche Upim, già in passato si è detto disposto ad appoggiare operazioni di crescita.

