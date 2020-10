L'INVESTIMENTO

VENEZIA «Non siamo pazzi, vogliamo reagire a questa crisi attaccando. Apriamo questi nuovi negozi che avevamo nei nostri radar da tempo perché stiamo andando bene e vogliamo crescere ancora. Ma ne chiuderemo altri 13-15 perché i proprietari non abbassano gli affitti o non sono collocati in posizioni per noi interessanti».

Stefano Beraldo, amministratore delegato di Ovs, commenta così l'acquisizione fresca di firma annunciata ieri. L'accordo con Margherita Distribuzione porterà all'apertura nel corso del 2021 di 7 negozi a insegna Ovs e 11 negozi ad insegna Upim (altro marchio controllato dal gruppo veneziano). I punti vendita sono collocati in centri commerciali in Lombardia, Piemonte e Centro Italia. Si tratta di circa 25.000 metri quadrati in ottime location, situate negli spazi gestiti derivanti dalla riduzione di ex ipermercati Auchan. La gestione degli immobili verrà affidata a Wrm Capital Asset Management, sgr del Wrm Group, che a oggi ha in portafoglio più di 450.000 metri quadrati di aree commerciali in Italia.

«Questi 18 spazi noi li cercavamo, sono un'opportunità ottima, senza avviamenti commerciali e derivano da riduzioni di spazi precedentemente occupati da supermercati Auchan - spiega Beraldo -. In base alla nostra esperienza sono location ottime per come noi che vendiamo beni per le famiglie, di acquisto quotidiano, vendiamo soprattutto abiti di cui la gente ha bisogno, non sogni per momenti irripetibili. Questi negozi ci servivano, in aree dove non eravamo o eravamo presenti in maniera non sufficiente. Ma contemporaneamente continua l'opera di pulizia: o le proprietà immobiliari hanno riconosciuto un aggiustamento degli affitti o lasciamo quei punti vendita. Ne chiuderemo 13-15, forse poco di più».

IL RILANCIO

L'Ad racconta di un gruppo che dopo il lockdown ha reagito alla grande. «Il nostro fatturato è in crescita anche rispetto all'anno scorso. Dopo la chiusura noi abbiamo visto dei numeri nel complesso positivi, dal 19 maggio abbiamo iniziato il recupero e stiamo continuando ad andare bene, molto meglio delle nostre previsioni. Il mercato ha bisogno di meno cravatte e camicie formali, ma quando stai in smart working indossi la felpa, polo, jeans, maglieria, e tutte queste categorie che noi abbiamo registrano vendite in fortissima crescita. In caduta libera sono gli abiti formali uomo, che rappresentano solo il 5% del nostro fatturato. Il nostro è un marchio vicino a tutti».

Il coprifuoco previsto da diverse regioni anche per i centri commerciali complicheranno le cose per voi? «Dipende come verranno attuati, alcune regioni come l'Umbria hanno deciso accesi regolamentati, giustissimo, siamo a favore - risponde Beraldo -. Il Piemonte è orientato a chiudere le grandi superfici nel fine settimana, come la Lombardia, e questo ci toccherà marginalmente. Credo che molti acquisti si riverseranno negli altri giorni. Ci dispiacerà per il sistema Paese, ma per noi la cosa è gestibile. Forse dovrò varare altra cig, ma a oggi tutti i miei dipendenti sono regolarmente al lavoro e non abbiamo bisogno di cassa integrazione».

L'Ad di Ovs però critica il provvedimento alla radice: «Non capisco perché chiudere i centri commerciali, luoghi dove il distanziamento sociale è meglio gestibile: c'è più spazio, il ricambio di aria è all'avanguardia, meno ingressi, il conta persone. Basterebbe contingentare le entrate come per i musei. È molto più difficile controllare le presenze nei bar, nelle vie, nelle piazze, nei piccoli negozi. Per ridurre i contagi è meglio potenziare il trasporto pubblico attivando i bus turistici che per la crisi sono fermi. Spero in scelte che si ispirino a criteri di razionalità non demagogiche e inutili».

