«Non conosco bene l'operazione, ma sicuramente è un ottimo segnale». Stefano Marcon, sindaco di Castelfranco e presidente della Provincia di Treviso, è da sempre uno dei paladini della proprietà pubblica di Ascopiave. Non solo si è sempre opposto alla cessione delle quote da parte dei comuni rappresentati nella holding che guida la società, ma ha anche appoggiato ogni tentativo di aumentare il raggio d'azione della quotata.

Marcon, Ascopiave ha battuto un colpo in Lombardia.

«Approfondirò i termini dell'operazione, ma direi che i presupposti per giudicarla positivamente ci sono tutti».

Acsm-Agam è specializzata nelle reti di distribuzione del gas, oltre che controllata da A2A.

«Ancora meglio se l'investimento fatto va nella direzione di un rafforzamento del settore reti e distribuzione. È esattamente la linea che ci è stata descritta al momento dell'accordo con Hera. Ascopiave si sarebbe specializzata nella distribuzione, Hera nella parte commerciale. Direi che ci siamo».

Soddisfatto dell'accordo con Hera?

«Va a rafforzare la proprietà pubblica della nostra società, quindi sono molto contento».

A2A è entrata nella compagine azionaria di Ascopiave. Quella fatta in Lombardia è una reazione colpo su colpo?

«Si tratta di una strategia industriale già annunciata».

Il presidente della Holding dice che non è in corso una scalata ad Ascopiave, che i comuni non possono vendere le loro quote. Ma i patti sindacali scadono tra poco più di un anno...

«Non so nemmeno se sarò ancora sindaco, tra un anno. A oggi la situazione è questa e va bene».

Paolo Calia

