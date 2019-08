Osram, l'austriaca Ams pronta all'Opa: verso un colosso da 5 miliardi di ricavi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PROPOSTAROMA L'austriaca Ams parte alla conquista di Osram, il colosso tedesco delle lampadine a led, e per farlo rilancia del 10% sull'offerta dei fondi Bain Capital e The Carlyle Group, con un premio del 33%. Ams ha messo sul piatto 3,7 miliardi di euro, pari a 38,5 euro per azione, per battere la cordata rivale che offre 35 euro per azione. La proposta è sul tavolo del cda di Osram e Ams, si legge in una nota, «è pronta a lanciare l'offerta entro il 15 agosto 2019 con il periodo di offerta che inizierebbe prima del 5 settembre, a...