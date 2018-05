Ospedali UK a caccia di infermieri italiani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SANITÀROMA Gli ospedali pubblici inglesi cercano centinaia di infermieri italiani. Lo fa sapere Orienta - Agenzia per il Lavoro - che ha aperto la ricerca per 200 posti da infermerie a Londra ma ha difficoltà a coprire le richieste. Ad oggi solo il 15% delle richieste che pervengono dalle strutture sanitarie inglesi vanno in porto. Giuseppe Biazzo, Amministratore Delegato Orienta SpA, parla di «parabola della professione infermieristica che in questi anni in Italia ha subito un significativo ridimensionamento dal punto di vista degli...