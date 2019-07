Oscar Green, Coldiretti sceglie tra i 300 giovani più innovativi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

AGROALIMENTAREVENEZIA Saranno in trecento gli under 30 pronti per la finale regionale dell'Oscar Green, il premio dedicato all'innovazione in agricoltura promosso da Giovani Impresa Coldiretti.In corsa anche imprenditori di Chioggia che hanno fondato uan nuova società con un progetto sul pesce fresco, pronti per far conoscere e valorizzare i prodotti del mare Adriatico tramite un servizio innovativo, usando L'e-commerce.«Vogliamo dare la possibilità alle persone che abitano lontano dal mare di poter mangiare il nostro pesce, e poter formare...