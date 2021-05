Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

UNICREDITROMA Andrea Orcel inverte la rotta di Unicredit e spiega che «le acquisizioni non sono un fine ultimo ma un acceleratore della strategia». Per questo preferirebbe Banco Bpm a Mps, anche se gli sconti fiscali sono allettanti e l'incorporazione potrebbe arrivare dopo 3 anni. «La mia ambizione è portare Unicredit da una stagione di ridimensionamento a una nuova fase che ci porti ad ottenere in modo sostenibile e duraturo ritorni...