L'OPERAZIONE

ROMA Oracle stavolta non bada a spese. Dopo le indiscrezioni del Wall Street Journal, che già venerdì aveva dato in esclusiva la notizia delle trattative avanzate tra le due società, è arrivata l'ufficialità: la multinazionale di software e servizi cloud ha comprato Cerner per 25 miliardi di euro. Una cifra monstre, per una società di Kansas City che sviluppa software per ospedali e medici con una capitalizzazione inferiore al prezzo di acquisto: circa 20,4 miliardi. Le tecnologie di Cerner vengono utilizzate per archiviare e analizzare i dati sanitari dei pazienti.

LA REAZIONE DEL MERCATO

Strumenti molto utili in tempi di pandemia, che il gruppo con sede nella Silicon Valley, in California (con una capitalizzazione di oltre 248 miliardi), non si è voluta lasciar scappare, fissando un prezzo di 95 dollari ad azione. In prospettiva il maxi- progetto è quello di fare un vero e proprio salto di qualità sui servizi per l'assistenza sanitaria, in scia con il potenziamento della digitalizzazione scatenato dal Covid-19 proprio grazie agli asset forniti della stessa Oracle.

Venerdì, il titolo di Cerner aveva chiuso in netto rialzo a 89,77 dollari. Ieri, invece, in apertura di contrattazioni ha guadagnato lo 0,9%. Gli investitori hanno invece punito Oracle per la cifra d'acquisto stabilita. Il titolo ieri, all'avvio nella Borsa di New York ha perso il 2,6%, dopo aver ceduto venerdì il 6,3% alla notizia delle trattative. Nonostante la reazione fredda del mercato, però, secondo la dirigenza del gruppo califoroniano, a partire dal ceo Lawrence J. Ellison, i margini di crescita saranno immediatamente tangibili.

G.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



