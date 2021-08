Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

RINNOVABILIVENEZIA Ascopiave si lancia nell'eolico per conquistare nuova energia pulita. «Stiamo lavorando a un progetto da circa 30 milioni per la realizzazione di un parco eolico, in consorzio con altre società, per entrare anche in questo segmento delle energie rinnovabili», l'annuncio del presidente e Ad della società trevigiana quotata in Borsa Nicola Cecconato confermato da fonti ufficiali. Riserbo sulla localizzazione dell'impianto...