RISIKO

ROMA Consob proroga di sua iniziativa, di due giorni, l'opas di Intesa Sanpaolo per conquistare Ubi banca, che ieri è stata bacchettata dalla Commissione per le iniziative ostruzionistiche. La Consob, ieri sera, in base all'art 40, 4° comma del Regolamento Emittenti («con provvedimento motivato da esigenze di corretto svolgimento dell'offerta e di tutela degli investitori») ha prorogato al 30 luglio il periodo dell'offerta in scadenza stasera. Ca' de sass, che non avrebbe voluto la proroga, ieri ha fatto un balzo di 11 punti rispetto a venerdì, raccogliendo il 43,48%: manca un 6,5% delle adesioni rispetto all'obiettivo minimo di efficacia del 50 più una azione in una forchetta massima del 66,7% che darebbe all'offerente la forza per procedere alla fusione per incorporazione. E a questo punto, avendo due sedute di Borsa in più, il successo per la nascita di nuovo gruppo avrà 460 miliardi di impieghi è scontato. Stamane c'è un cda di Intesa con un ordine del giorno ordinario ma lungo mentre i consiglieri sono in allerta per un nuovo board, straordinario, da tenersi giovedì 30 per fare il punto sull'esito dell'opas. Non si esclude che il consiglio possa tenersi venerdì 31.

Fino all'ultimo, però, sarà battaglia senza esclusioni di colpi per le barricate non sempre corrette erette da Bergamo. Intesa si era dovuta per l'ennesima volta rivolgere alla Commissione di vigilanza sulla Borsa denunciando il calcolatore azionario istituito sul sito istituzionale di Ubi per offrire ai clienti-azionisti un metodo per valutare la convenienza o meno di aderire all'opas: 1,7 azioni Intesa Sp per ogni azione Ubi più un conguaglio cash di 0,57 euro a titolo. Ieri la banca bergamasca ha dovuto fare una precisazione, indotta dalla lettera di due pagine ricevuta domenica dalla Consob che mette a nudo l'approssimazione e inadeguatezza dei comportamenti della struttura di investor relator della ex popolare e dei consulenti legali.

LE INCONGRUENZE

«Si fa riferimento alla nota prot. n. 0585441120 del 18 giugno 2020 con la quale si richiamava l'attenzione di codesta società - si legge nella missiva della Consob - al rispetto delle previsioni di cui all'art.41 comma I e comma 5 del Regolamento Eminenti sia in relazione ad un'eventuale diffusione di messaggi intesi a contrastare l'offerta, sia in relazione alla eventuale diffusione di dichiarazioni o altre comunicazioni attinenti all'offerta stessa». La Commissione si ricollega alla nota inviata dalla banca bergamasca il 7 luglio «con la quale è stata trasmessa copia del messaggio promozionale che Ubi ha diffuso al pubblico, a decorrere dal 10 luglio, tramite stampa, affissioni, siti internet geolocalizzati nelle province di Bergamo, Brescia, Cuneo, Pavia, Varese». Questi advertising sono comuni al frontespizio del sito istituzionale che sotto la scritta La fiducia non si compra ha creato «una tabella relativa al Valore del titolo Ubi banca in base all'offerta di Intesa Sanpaolo avente lo scopo di rappresentare sulla base della quotazione di mercato dei titoli azionari, la valorizzazione delle azioni UBI Banca nel caso di adesione all'Ops di Intesa Sanpaolo (ISP)».

Consob muove contestazione alla banca bergamasca perchè «tale tabella non risultava presente nella comunicazione trasmessa in data 7 luglio 2020. A fronte di questa circostanza, la Commissione in data 23 luglio ha chiesto a Ubi, ai sensi degli art 103 comma 2 e 115 del Tuf «talune informazioni in merito alla comunicazione e ai messaggi promozionali, diffusi in relazione all'Offerta». Ubi ha risposto in data 24 luglio - si apprende dalla lettera della Consob, «rappresentando, con riferimento alla suddetta tabella, di ritenere che non si tratti di messaggio promozionale; in tale pagina non vi è alcun commento all'Offerta o messaggio volto a contrastare le adesioni, nè altra valutazione o argomentazione. Si tratta - prosegue la lettera della Consob - di un calcolatore automatico che, giorno per giorno, fornisce un mero calcolo matematico basato sui corsi delle due azioni tempo per tempo aggiornati, calcolo che chiunque potrebbe autonomamente fare». Consob scrive che Ubi fa mea culpa: nel «riscontro fornito, la banca confermava altresì che l'utilizzo della tabella non è contemplato nell'ambito delle istruzioni operative fornite alla rete commerciale per disciplinare la raccolta delle adesioni dalla clientela».

Alla luce di tutto questo, «ritenuto che l'informativa resa mediante il predetto calcolatore automaticorisulti per lo meno incompleta, con la presente», Consob «richiede di integrare le informazioni reperibili sul sito, rappresentando che la quotazione dell'azione di Ubi banca riportata nella tabella incorpora, tra l'altro, il premio implicito dell'Offerta e che tale quotazione non può costituire di per sè, un'aspettativa del futuro andamento del titolo Ubi anche dopo la chiusura dell'offerta». Ieri le azioni Ubi sono crollate dell'8,82% a 3,3 euro perchè i titoli acquistati in Borsa non potranno più essere apportati all'opas.

r. dim.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA