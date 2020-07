LA DELIBERA

ROMA Via libera dell'Antitrust all'acquisizione del controllo di Ubi Banca da parte di Intesa Sanpaolo. Condizionato solo alla cessione di un certo numero di filiali a Bper. A questo punto davanti alla banca guidata da Carlo Messina la strada è spianata verso il traguardo del 67%: l'Ops, salvo colpi di scena, ha superato tutti gli ostacoli regolamentari ed è al vaglio dei soci fino al 28 luglio, molti dei quali, inizialmente contrari, negli ultimi giorni stanno maturando orientamenti favorevoli. «Non ci sono evidenze, né certe né univoche, in merito alla reale possibilità per Ubi di costituire un terzo polo bancario, diventando il soggetto aggregatore di medie realtà quali Bper, Mps o Bpm», scrive l'Antitrust.

IL SECONDO OK DELL'IVASS

Dunque, «l'operazione di concentrazione è idonea a produrre la costituzione e/o il rafforzamento della posizione dominante di Intesa Sanpaolo in alcuni mercati locali della raccolta e degli impieghi alle famiglie», si legge nella nota diffusa dall'Autorità al termine dell'istruttoria, conclusasi una decina di giorni prima della scadenza che tiene conto dell'ultimo ok dell'Ivass. Analogamente, prosegue la nota, l'Autorità «ha ritenuto che l'operazione possa costituire e/o rafforzare la posizione dominante di Intesa Sanpaolo nei mercati del risparmio amministrato, dei fondi comuni di investimento e della gestione su base individuale di patrimoni mobiliari e in fondi, nonché nei mercati degli impieghi alle imprese di medie e grandi dimensioni e della distribuzione dei prodotti assicurativi, così da pregiudicare in modo sostanziale e durevole la concorrenza».

LE MISURE STRUTTURALI

Nell'autorizzare l'operazione, l'Antitrust impone però a Intesa Sanpaolo «alcune misure di carattere strutturale per risolvere le preoccupazioni emerse in corso d'istruttoria riguardo ai possibili effetti anticoncorrenziali da essa derivanti». In particolare, Intesa dovrà cedere «oltre 500 sportelli bancari, numero ben superiore a quanto offerto originariamente (tra 400 e 500, ndr). Le cessioni si dovranno realizzare nelle aree geografiche in cui si registrano le maggiori criticità concorrenziali e saranno rivolte a uno o più operatori indipendenti in grado di disciplinare la nuova entità post merger». Secondo gli accordi stipulati tra Ca' de Sass e Bper, quest'ultima acquisirà 542 filiali - 502 di Ubi, 17 di Intesa - per ridurre le quote di mercato in una serie di province. Nel provvedimento, l'autorità presieduta da Roberto Rustichelli scrive ancora: «L'entità post merger verrebbe a detenere circa 4.900 sportelli dislocati sull'intero territorio nazionale. Infatti, Intesa detiene circa 3.300 sportelli, Ubi dal canto suo detiene circa 1.575 sportelli». Sempre leggendo le carte si apprende che nell'istruttoria sono intervenuti alcuni operatori del settore.

MESSINA SODDISFATTO

Iccrea ha sottolineato come «la percentuale degli sportelli riconducibili all'entità post merger si attesterebbe intorno al 21%». Si è costituito anche Mps, manifestando preoccupazioni per le ricadute sul territorio. Nel provvedimento viene intimato a Inesa un termine, coperto da omissis, per perfezionare la vendita. E' di 6 mesi a partire da ieri.

Commentando la decisione, Messina ha dichiarato: «Si tratta di un passaggio di importanza fondamentale perché garantisce agli azionisti Ubi, che aderiranno all'offerta, la totale correttezza dell'operazione dal punto di vista regolamentare». Intanto Coldiretti e Confapi si sono schierati a favore dell'Ops pubblicando pagine a pagamento su alcuni giornali.

