ROMA Macquarie alza la posta e fa l'affondo su Open Fiber, ponendo un'ipoteca sul riassetto della rete unica. Oggi all'ora di pranzo a Londra, l'investment committèe del fondo australiano dovrebbe deliberare l'offerta binding per il 50% di Open Fiber, società specializzata nelle infrastrutture in fibra ottica detenuto da Enel, mentre Cdp possiede il rimanente 50% con un diritto di prelazione. La novità che potrebbe condizionare il riassetto della società della rete presieduta da Franco Bassanini ma anche tutta la partita sulla rete unica, sarebbe la valorizzazione di Open Fiber. Rispetto ai 7,7 miliardi di enterprise value (equity più quasi 2 miliardi di debito) dell'offerta non binding, adesso il fondo australiano che ha compiuto la due diligence, mette sul tavolo un assegno più alto: circa 3 miliardi solo di equity, pari a una valorizzazione della società che sta cablando l'Italia almeno di 8 miliardi. Macquarie spariglia il campo e si diceva condiziona tutta la partita. Il fondo dovrebbe far pervenire la sua offerta vincolante ad Enel tra venerdì 18 e martedì 22, quindi oltre il prossimo cda del gruppo elettrico guidato da Francesco Starace fissato per giovedì 17. A proposito di valutazione di Open Fiber, si ricorda che fu proprio Macquarie lo scorso anno a fissare una delle prime stime della società della rete.

IL PUNTO DI CONFRONTO

Il 19 novembre venne recapitata al cda di Tim una proposta di partecipazione/acquisizione della società che sarebbe nata dalla fusione di Tim-Fibra e Open Fiber. Ebbene, il valore complessivo dato alla Newco era 5,445 miliardi, comprendente un debito di 1,997 miliardi e un equity value di 3,448 miliardi.

La proposta considerava anche un'upside negativo-positivo pari a 500 milioni. Non se ne fece nulla, perché alla fine Tim optò per Kkr. Resta il fatto che quella proposta rappresenta comunque un punto di partenza. Macquarie ha in corso una trattativa con Cdp sullo shareholder agreement, cioè i patti di governance su Open Fiber dove Cdp potrebbe incrementare la quota. Ma la mossa di Macquarie potrebbe riaprire i giochi sulla rete.

