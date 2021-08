Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOMILANO Non perde tempo l'Europa per valutare il riassetto azionario di Open Fiber (OF), l'operatore all'ingrosso nel mercato italiano di infrastrutture di rete dal cui capitale sta uscendo il gruppo Enel (50%) a favore di Cdp (che sale dal 50 al 60%) e del fondo Macquarie (40%). Subito dopo ferragosto gli uffici della Concorrenza Ue hanno chiesto una serie di informazioni alle parti coinvolte. In particolare l'Antitrust vuole capire le...