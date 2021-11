Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

RIASSETTIROMA Pronto il disco verde Ue al riassetto di Open Fiber (OF), con il disimpegno di Enel che ha ceduto il 50% (2,65 miliardi), in parte (10%) a Cdp (dal 50 al 60%) in parte a Macquarie. E' quanto confermano diverse fonti vicine al dossier. La decisione entro le prossime ore.Dopo l'ok Ue si andrà al closing fine mese) con la nuova governance e il nuovo piano. L'ok della Dg Comp non dovrebbe avere prescrizioni. Questo mette da parte...