Open Fiber cabla anche le aree svantaggiate inaugurati 140 cantieri tra Veneto e Friuli

L'OPERAVENEZIA Open Fiber sta realizzando una grande rete in fibra ottica fino a casa dei clienti per colmare il ritardo nella digitalizzazione. E lo fa anche nelle aree fino a ora escluse da questa infrastruttura decisiva perché poco interessanti e profittevoli. Nel corso del 2018, sia in Veneto sia in Friuli sono stati inaugurati numerosi cantieri nei piccoli comuni per realizzare il collegamento alla banda ultra larga, che abilita tanti servizi innovativi per Enti, cittadini e imprese. Open Fiber, 50% Enel e 50% Cdp, sta anche intervenendo...