Onorato: «Moby cresce e punta la prua all'estero»

L'INTERVISTAROMA «L'obiettivo è quello di crescere, consolidando le posizioni in Italia e guardando all'espansione oltre i confini nazionali. E di farlo in maniera graduale, senza strappi». Achille Onorato, 32 anni, ad del gruppo Moby, ha le idee chiare su come sviluppare la compagnia di famiglia che punta la prua verso l'estero portando la bandiera italiana in Russia.Quali sono le strategie del gruppo? «Abbiamo aperto l'anno scorso un nuovo fronte con la creazione di una società per gestire le crociere nel Mar Baltico. Si parte dalla...