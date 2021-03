L'OPERAZIONE

MILANO Tempi ravvicinati per il decollo dell'Opa del Credit Agricole Italia sul CreVal. Ora si attende la Consob nei prossimi giorni e il deposito del documento di Offerta. Partenza prevista per il 29-30 marzo. Ieri le autorizzazioni della Bce e della Banca d'Italia alla proposta della banca emiliana. In una nota, la controllata del Credit Agricole con sede a Parma comunica che ieri l'istituto di Francoforte e quello di Via Nazionale, hanno notificato le autorizzazioni relative al superamento della soglia del 10% nel capitale sociale del CreVal e all'acquisto di una partecipazione di controllo diretto nella banca basata a Sondrio. Via libera anche all'acquisto di partecipazioni qualificate indirette in CreVal Più Factor spa e in Generalfinance spa, per effetto dell'Opa volontaria totalitaria annunciata il 23 novembre scorso.

Inoltre ieri Credit Agricole Italia ha ufficializzato l'acquisto del 5,38% di Creval in mano ad Algebris anche in caso di fallimento dell'Opa. Il gruppo guidato da Giampiero Maioli ha sottoscritto una modifica al contratto: i fondi gestiti da Algebris possono portare in adesione all'offerta tutte le azioni Creval da essi detenute, il 5,38%. Se l'offerta non andasse a buon fine, i fondi venderanno comunque le azioni Creval all'offerente, per un corrispettivo pari al prezzo di offerta, 10,5 euro per azione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

