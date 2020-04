L'OPERAZIONE

ROMA Test sierologici Made in Italy sbarcheranno presto sul mercato americano. Diasorin, società italiana leader nella diagnostica, ha ottenuto l'autorizzazione dall'Fda (Food and Drug Administration), l'ente che si occupa negli Stati Uniti della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici, per commercializzare negli Usa il proprio test sierologico. Il test rileva la presenza di anticorpi nei pazienti contagiati e permette di identificare le persone che hanno contratto l'infezione e quelle che sono già guarite.

I test saranno potenzialmente disponibili sulle 600 piattaforme Diasorin installate negli ospedali Usa, in grado di processare 170 pazienti l'ora, e saranno fondamentali in vista della riapertura. «La risposta fornita da questi test è particolarmente importante per gli operatori sanitari e i lavoratori delle industrie considerate cruciali, per consentire il ritorno al lavoro dopo potenziali esposizioni al SARS-CoV-2», spiega Gary Disbrow, acting director di Barda, l'ente Usa cui compete l'identificazione di soluzioni per fronteggiare le emergenze sanitarie da cui Diasorin, per accelerare la ricerca e rendere disponibile il prima possibile il test sul territorio statunitense, ha ricevuto finanziamenti.

Carlo Rosa, ceo del gruppo DiaSorin, ha commentato: «L'ottenimento da parte dell'FDA dell'autorizzazione conferma l'impegno e la qualità del lavoro svolto dal nostro gruppo di ricerca nel trovare soluzioni che possano combattere la pandemia mondiale da Coronavirus».

Il test di Diasorin da qualche giorno ha iniziato a essere utilizzato in Lombardia.

