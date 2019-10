Ok al matrimonio Fca-Peugeot via libera dei cda all'operazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SVOLTA PARIGI Questa volta il matrimonio si fa. Fiat-Chrysler e Peugeot-Citroen uniscono le forze e diventano il quarto gruppo nel mondo dell'auto. Secondo fonti citate ieri sera dal Wall Street Journal e confermate in Francia, il Consiglio d'Amministrazione di Psa, in riunione straordinaria, ha dato il via libera alla fusione. L'annuncio ufficiale delle nozze dovrebbe esserci già oggi. Il nuovo gruppo italo-americano-francese da 45 miliardi di euro, 400mila lavoratori, 8,7 milioni di auto vendute, quarto mondiale dopo Volkswagen,...