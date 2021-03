L'AVVICENDAMENTO

ROMA È previsto per oggi il Consiglio generale della Cisl per l'elezione del nuovo segretario generale del sindacato di via Po. Annamaria Furlan, come già annunciato al Comitato esecutivo, lascerà dopo sette anni la guida, formalizzando le sue dimissioni, e proporrà il nome di Luigi Sbarra, attuale segretario generale aggiunto, come suo successore. L'appuntamento è a Roma al Palazzo dei congressi. A fine anno, dal 13 al 16 dicembre, è poi in calendario il congresso del sindacato, rinviato per il Covid. Furlan era stata eletta segretaria generale della Cisl l'8 ottobre 2014.

Dopo i due precedenti ricambi abbastanza burrascosi alla guida della Cisl, questa volta il passaggio di consegne avverrà nel segno dell'unità. Sbarra ha infatti gestito il sindacato come vice di Furlan nell'ultimo triennio e su di lui in via Po c'è un consenso diffuso. Calabrese di Pazzano, un comune in provincia di Reggio Calabria, 60 anni, sposato con due figli, dipendente Anas in distacco al sindacato, Sbarra è segretario generale aggiunto della Cisl da tre anni e ha iniziato la sua carriera a Locri nella federazione dei braccianti agricoli.

