Officina Stellare pronta per la Borsa

FINANZAMILANO Officina Stellare, collocamento chiuso con successo per un controvalore pari a circa 5,2 milioni. Per la società di Sarcedo (Vicenza) specializzata nel produzione di telescopi che domani debutta in Borsa prevista una capitalizzazione di circa 33 milioni. Arrivata ieri l'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e warrant sul mercato Aim Italia. L'ammissione alla quotazione è avvenuta in seguito a un collocamento totale di 866.749 azioni ordinarie, per un controvalore di circa 5,2 milioni, rivolto principalmente ad...