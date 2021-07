Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Italgas punta dritto al mercato greco e accelera sull'idrogeno. «Siamo pronti per presentare l'offerta vincolante per Depa», l'operatore greco che gestisce le reti di trasporto del gas ed è controllato attualmente dal governo ellenico, ha annunciato l'ad di Italgas, Paolo Gallo. «La data di consegna delle offerte vincolanti è prevista per il 15 luglio e il gruppo italiano ci sarà. «Siamo molto interessati alla società», ha...