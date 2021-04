Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'OPERAZIONEVENEZIA (m.cr.) Il primo effetto della gestione del nuovo Ad Fabio Innocenzi è un'acquisizione: Banca Finint punta su Banca Consulia. La trattativa per l'istituto milanese specializzato nella gestione di patrimoni è in esclusiva e potrebbe chiudersi entro l'inizio del 2022. Poi la fusione fra i due istituti.L'offerta, che prevede che ai soci Consulia vengano attribuite sia azioni sia una componente in denaro, è stata approvata...