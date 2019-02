Offerta Coge per Mantovani lunedì il giorno della verità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VERTENZAPADOVA È scoppiata ieri mattina la protesta dei lavoratori della Mantovani per il mancato pagamento della tredicesima e delle mensilità di dicembre e gennaio. 85 dipendenti hanno incrociato le braccia per quattro ore e sono scesi in strada per chiedere risposte alla proprietà. Il ramo d'azienda è stato costituito dall'impresa di costruzioni Ing. E. Mantovani S.p.A, la storica società del settore delle infrastrutture, impegnata nelle lavorazioni collegate al completamento del Mose.Al sit-in davanti all'azienda di via Belgio in...