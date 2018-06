Offensiva Mediaset su Vivendi: «I vostri voti non sono legittimi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ASSEMBLEAROMA Mediaset ripesca il progetto di una grande tv paneuropea. «Vogliamo essere la locomotiva» di questo progetto, chiarisce subito Pier Silvio Berlusconi. Ma questa volta - è sicuro - non ci sarà di mezzo Vivendi. Ieri il gruppo francese ha trovato sbarrata anche la porta dell'assemblea. Certo, a bussare con il 19,19% è stato il trust Simon Fiduciaria della famiglia Giubergia, sulla carta una società indipendente, a cui Vivendi ha conferito il pacchetto di Mediaset per rispettare i paletti dell'Agcom. Il blitz, come qualche...