Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SVOLTAROMA Dopo Irlanda ed Estonia, anche l'ultimo Paese europeo reticente, l'Ungheria di Orbán, ha dato il via libera alla minimum tax globale al 15% per le multinazionali, in particolare i colossi del web. L'imposta può quindi partire dal 2023 e consentirà «ai Paesi di raccogliere circa 150 miliardi annuali di introiti supplementari, redistribuendo i benefici realizzati da 100 aziende multinazionali tra le più grandi e redditizie al...