Ocse: «Attenzione ai finti divorzi per avere il reddito i cittadinanza»

L'AVVERTIMENTO

ROMA Attenzione ai finti divorzi e ai disincentivi per cercare lavoro. È il monito lanciato dall'Ocse sul reddito di cittadinanza. L'Organizzazione torna a bacchettare l'Italia sul sussidio, nonostante riconosca gli sforzi fatti dal nostro Paese per la lotta alla povertà. In un documento evidenzia le criticità del Rdc e suggerisce alcuni cambiamenti. Dall'analisi dell'Ocse emerge che il sussidio, così come è stato pensato, risulta più generoso per le famiglie monoparentali e meno per i nuclei più numerosi. Da qui il rischio di finti divorzi per accedere alla misura. Il Rdc, inoltre, ha il difetto congenito che la quota invitante di sussidio previsto e gli stringenti criteri di ammissibilità, creano «forti disincentivi per i membri delle famiglie a basso reddito a entrare nel mondo del lavoro ». Nel documento, infine si legge, che il sussidio potrebbe scoraggiare anche la ricerca di lavoro da parte dell'altro coniuge. «Le attuali norme fiscali e previdenziali generano un livello elevato di aliquote fiscali effettive per il secondo lavoratore nel nucleo familiare che guadagna meno». Per far fronte a questi rischi individuati, l'Ocse propone una soluzione articolata in tre punti. Migliorare la capacità dei centri per l'impiego e ricalibrare la misura integrandola con incentivi per il lavoro a basso salario. E infine combinare il Rdc con un sistema di imposta sul reddito semplificato e progressivo che, a fronte di un costo iniziale modesto, nel lungo termine potrà «incoraggiare l'occupazione».

