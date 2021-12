LA RIFORMA

ROMA La tassa minima globale per le multinazionali al 15% prende forma. L'Ocse ha pubblicato il primo quadro preciso di regole per attuare la riforma internazionale che scatterà dal 2023. Queste regole, messe nero su bianco in un documento di 69 pagine, come specifica la stessa Organizzazione, «instaurano un prelievo che verrà applicato alle multinazionali con un fatturato oltre i 750 milioni di euro e dovrebbe generare ogni anno 133 miliardi in introiti fiscali supplementari al livello mondiale». Arriva così una «tassa complementare» sui benefici realizzati in ogni giurisdizione, non appena il tasso effettivo di imposizione, calcolato al livello della giurisdizione, è inferiore al minimo del 15%.

Altro pilastro del regolamento è garantire una migliore ripartizione dell'imposizione delle multinazionali in funzione dei Paesi in cui operano, per evitare che trasferiscano gli utili in società di comodo in nazioni dal fisco più benevolo rispetto a quello in cui operano. Ci sono poi i dettagli per le modalità di tassazione nel caso di acquisizione o vendita. Le imprese potranno quindi dedurre per un certo numero di anni una parte della massa salariale e degli asset reali, quali gli stock e i macchinari. Saranno poi esentate dal pagamento le attività di trasporto marittimo. Sono ora previste consultazioni pubbliche a febbraio e marzo sul quadro di attuazione nella riforma, che poi dovrà entrare nelle legislazioni di ogni Stato. «Il modello di regole pubblicato rappresenta una pietra angolare dell'elaborazione di una soluzione a due pilastri e trasforma le basi dell'accordo politico ottenuto ad ottobre in regole applicabili», dichiara in una nota Pascal Saint-Amans, direttore del centro politico e di amministrazione fiscale dell'Ocse: «Il fatto che i membri del Quadro inclusivo siano giunti ad un consenso su questo insieme di regole dettagliate e rifinite dimostra la propria volontà di risolvere le sfide poste da un'economia sempre più digitale e globalizzata attraverso soluzioni coordinate».

