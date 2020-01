Occupazione record, difficile trovare operai specializzati

LA RIPRESA

VENEZIA Gli occupati in Italia sfiorano i 23,5 milioni, record storico. E a crescere sono soprattutto i posti fissi. Nell'ultimo report dell'Istat, che fa il punto su novembre, emerge poi chiaramente come a spingere siano le donne e i giovani maturi. Forte è anche la discesa degli inattivi, coloro che non hanno un impiego né lo cercano. Ma tra chi cerca lavoro c'è chi resta a mani vuote, finendo tra i disoccupati. Ecco perché il tasso dei senza posto non arretra e resta stabile al 9,7% . Nella Ue livelli più alti si vedono solo in Spagna e Grecia. Il tutto mentre i sindacati avvertono: più occupati, ma le ore lavorate da ogni dipendente sono di meno. Confcommercio sottolinea: la produttività è ancora scarsa. E continuano a non trovarsi operai specializzati mentre rimane l'ottimismo anche per il 2020: Excelsior prevede 461mila assunzioni a gennaio, 20mila in più rispetto allo scorso anno. E in Italia la disoccupazione è sotto il 10% da sei mesi.

Il massimo storico raggiunto dal tasso di occupazione, al 59,4% - valore fin qui mai comparso nelle serie Istat sin dal 1977 - e la crescita dei posti a tempo indeterminato (+ 67mila) sono delle «ottime notizie» per la titolare del Lavoro, Nunzia Catalfo. La ministra rimarca inoltre la forte riduzione degli inattivi, ai minimi da sempre.

MENO GIOVANI

Tornando ai dati dell'Istat, in un mese gli occupati complessivi sono saliti di 41mila unità. Merito quasi esclusivo delle donne (+ 35 mila). Contribuiscono anche i giovani tra i 25-34enni e gli over50, anche se quest'ultimi non crescono più come in passato. Calano invece i lavoratori nella classe centrale d'età (35-49enni). Gli under25 però hanno rivisto rialzarsi il tasso di disoccupazione (28,6%). Il lavoro autonomo perde altre 22 mila unità.

A trainare la domanda di lavoro nel settore privato è soprattutto la ricerca di laureati: più dell'80% delle 20mila entrate aggiuntive 2020 rispetto allo scorso anno è destinato infatti a quanti sono in possesso di un titolo di studio universitario. Ma restano difficili da trovare saldatori e fabbri.

