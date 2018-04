Occupazione, penultimi in Ue peggio di noi solo la Grecia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

EUROSTATROMA Mentre l'Europa segna un nuovo picco dell'occupazione nel 2017, l'Italia peggiora di una posizione rispetto al 2016 e finisce penultima tra i 28 Stati membri per il livello di impiego e per il divario uomini-donne. Il tasso di occupazione nel nostro paese nel 2017 si ferma infatti al 62,3%. Fa peggio solo la Grecia, con il 57,8%. Stessa bassa posizione in classifica anche per il divario occupazionale tra uomini e donne: in Italia è al 19,8%, e solo Malta ha uno scarto maggiore con il 26,1%. Un problema, quello della scarsa...