Occupazione, il Veneto archivia la crisi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO STUDIOVENEZIA La Cna certifica: la crisi è finita, l'occupazione in Veneto è ai livelli del 2008 in quasi tutta la regione. Le province di Venezia e Belluno hanno registrato le performance migliori. Cinque aree venete sono tra le 36 su 107 italiane che hanno recuperato i livelli pre-crisi. Secondo il centro studi di Cna, anche il tasso di occupazione (ovvero l'occupazione in rapporto alla popolazione) è cresciuto negli ultimi quattro anni attestandosi alla fine dello scorso anno su una media nazionale del 58%, il livello più alto degli...