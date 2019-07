CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

OCCHIALIPADOVA Un nuovo manager per il rilancio in Italia, polo produttivo del gruppo Safilo, + 1,7% ieri in Borsa.Il gruppo degli occhiali veneto controllato dal fondo olandese Hal ha nominato Lukasz Karpinski, country manager Italia. Nel nuovo ruolo, Lukasz riporta direttamente all'Ad Angelo Trocchia, ceo del gruppo con quartier generale a Padova.«La nomina di Lukasz alla guida del mercato italiano va nella direzione della continuità e del rafforzamento della relazione con il cliente. Lukasz infatti già da oltre un anno lavorava per il...