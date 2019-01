CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

OCCHIALIPADOVA Concluso aumento capitale, Multibrands Italy (Hal Holding) rileva inoptato per 17,74 milioni. Lo comunica la società in una nota. L'aumento di capitale, deliberato dall'assemblea straordinaria degli azionisti dello scorso 29 ottobre, è stato così interamente sottoscritto tramite l'emissione di un totale di 213.043.881 nuove azioni, per un controvalore complessivo di 149,98 milioni di euro. Con questa operazione Hal consolida il suo ruolo di azionista di maggioranza del gruppo fondato nel 1878 che a fine anno dovrebbe chiudere...