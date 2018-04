CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

OCCHIALIPADOVA A conclusione dell'incontro che si è svolto ieri nella sede di Padova tra Safilo, i sindacati e le Rsu, il nuovo Ad del gruppo, Angelo Trocchia ha commentato: «Abbiamo condiviso i risultati del 2017, un anno particolarmente difficile per la trasformazione di Gucci da licenza a fornitura e per l'implementazione del nuovo sistema informatico del magazzino di Padova. Oggi la priorità del gruppo è di tornare a crescere e soprattutto di farlo in maniera profittevole. Il 2017 si è chiuso evidenziando un surplus produttivo...