Occhiali, la sfida del nuovo made in Veneto

LA CRISIBELLUNO Su 17mila lavoratori impiegati nel settore in tutta Italia, il solo territorio bellunese ne conta 12mila. Scontato che la sede degli Stati generali dell'occhialeria fosse quella di Longarone dove ieri la Regione Veneto ha chiamato a raccolta vertici delle imprese e rappresentanti sindacali. Un settore «strategico per l'economia nazionale e soprattutto per il Veneto - ha sottolineato l'assessore regionale al Lavoro Elena Donazzan - e per questo sono necessari un approccio organico e una politica industriale ad hoc. Il mercato...