Occhiali e Prosecco, i distretti volano

IL RAPPORTOVENEZIA (m.cr.) Distretti, miniera d'oro per il Nordest. Banca Intesa fa il punto delle aree produttive storiche ed omogenee e scopre un fatturato complessivo in crescita del 4,6% in accelerazione nel prossimo biennio con molte delle eccellenze nel Nordest. Al primo posto come crescita si piazza infatti il distretto bellunese degli occhiali, al terzo c'è quello del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene, bissati al sesto posto dai vini veronesi mentre all'ottavo ci sono le materie plastiche di Treviso, Vicenza e Padova. Nona la...