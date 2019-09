OCCHIALERIA MILANO Il processo di integrazione di EssilorLuxottica è «ben

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

OCCHIALERIAMILANO Il processo di integrazione di EssilorLuxottica è «ben avviato con progressi in diverse aree di attività», la redditività crescerà probabilmente più dei ricavi che comunque sono visti in aumento di circa il 5% annuo, ma la Borsa punisce le sinergie che non vengono annunciate più cospicue rispetto alle prime stime post fusione. È la fotografia di EssilorLuxottica scattata al Capital Market Day di Londra, il primo incontro con il mercato del gigante italo-francese delle montature e delle lenti. «Abbiamo delineato con...