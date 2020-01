OCCHIALERIA

MILANO Il cda di Safilo ha esaminato ieri le vendite preliminari 2019 delle attività in continuità del gruppo che si sono attestate a 939 milioni di euro, in crescita del 3,1% a cambi correnti. I ricavi wholesale sono aumentati del 5,2% a cambi correnti confermando le aspettative formulate dal gruppo, riferisce una nota. Sono risultati significativi i progressi in Asia, in crescita del 19,2% a cambi costanti, mentre le vendite nel resto del mondo hanno registrato un miglioramento dell'1,1%. La performance wholesale dell'anno - si aggiunge - è stata trainata dai buoni risultati ottenuti dal gruppo con i principali marchi di proprietà, Carrera, Polaroid e Smith, in crescita complessivamente del 5,7% a cambi costanti, e dalle performance positive dei principali marchi in licenza.

Infine, nel quarto trimestre del 2019, il totale delle vendite nette preliminari delle attività in continuità è risultato pari a 230,4 milioni di euro, in calo del 2,8% a cambi correnti e del 4,3% a cambi costanti, principalmente a causa del previsto rallentamento in Europa del business relativo all'accordo di produzione con Kering che, come è stato comunicato nell'ottobre 2019, è stato rinnovato fino alla fine del 2023.

