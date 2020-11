FINANZA

VENEZIA (m.cr.) Enrico Marchi rivoluziona il vertice di Banca Finint per affrontare le sfide post Covid: Fabio Innocenzi, ex Banco e Intesa, nuovo amministratore delegato da gennaio. L'ex top manager di Cassa Venezia e Alba Leasing Massimo Mazzega in cda. Giovanni Perissinotto, attuale Ad, diventerà vice presidente e resterà alla guida di Finint. L'azionista di controllo Enrico Marchi confermato presidente, in cda anche Giorgio Stefano Bertinetti, Fabrizio Pagani e Giuliana Scognamiglio come consiglieri indipendenti della banca che ha chiuso il 2019 con un utile netto consolidato di 14,7 milioni (+ 49%), conta 336 addetti e sedi anche a Milano, Roma e Trento.

«Finint con la sua nuova squadra al fianco delle imprese oltre la crisi. Un disegno di crescita, dal Nordest a tutta l'Italia che produce. Il virus se ne andrà e Banca Finint sarà in campo per il rilancio dell'economia e per sostenere le nostre aziende con aggregazioni e ristrutturazioni - avverte Marchi -. Con orgoglio e soddisfazione, posso affermare che siamo riusciti ancora una volta a riportare in Veneto brillanti professionalità. I prossimi mesi saranno impegnativi e sono numerose le sfide che ci attendono: dare spinta e impulso alla ripartenza dell'economia del Paese attraverso il sostegno alle imprese e all'economia reale, affinché il periodo che stiamo vivendo non sia un freno agli investimenti e allo sviluppo. Saremo anche impegnati nella gestione degli Npl ed Utp, questo con nuovi strumenti che consentano alle banche di recuperare liquidità da reimmettere in circolo a sostegno di famiglie e imprese, e sul fronte delle aggregazioni e ristrutturazioni per scongiurare il pericolo che il nostro sistema produttivo perda know-how e opportunità a causa della situazione di crisi generata dal protrarsi della pandemia».

La struttura del gruppo trevigiano è stata semplificata recentemente con la fusione in Banca Finint delle controllate Securitisation Services, Finint Corporate Advisors e Fisg.

Nato a Verona, Fabio Innocenzi si è laureato all'Università Bocconi iniziando la sua carriera nel gruppo Unicredit, tra il 1993 e il 2001 è stato a capo delle attività di risparmio gestito e Ad di Pioneer Investments. Dal 2002 al 2008 ha rivestito il ruolo di Ad di Banco Popolare. È stato successivamente Responsabile per le Banche del Nord-Est del gruppo Intesa SanPaolo e ha guidato la Cassa di Risparmio del Veneto. Nel 2011 è entrato nel gruppo Ubs. Nel 2019 e 2020 è stato commissario straordinario di Banca Carige. «Ci attendono mesi di grande lavoro, in primo luogo condividendo strategie a supporto delle aziende e del mondo bancario, e contemporaneamente facilitando il confronto e la condivisione fra tutte le strutture della banca - afferma Innocenzi -, agendo sempre nella consapevolezza che le esigenze delle persone, dei clienti e degli stakeholder sono tutte nostre priorità. Ora pensiamo a progetti di crescita, di sviluppo e di innovazione (anche tecnologica) che daranno nuovo impulso alla banca e al territorio».

