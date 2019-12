Nuovo polo a Nordest: Verona e Vicenza trattano con A2a

SERVIZI LOCALI

VENEZIA Multiutility: Verona e Vicenza rispondono subito ad Ascopiave-Hera. Agsm e Aim hanno sottoscritto ieri una lettera d'intenti col colosso lombardo A2a per un percorso in esclusiva, che si concluderà entro il 30 giugno 2020, finalizzato allo studio di una possibile alleanza strategica con l'obiettivo di creare il nuovo polo di riferimento nel Nordest con A2a al 30% e la maggioranza ai veneti.

L'idea alla quale si lavora è di una fusione fra Agsm e Aim, alla quale A2a apporterebbe alcuni asset come del resto ha fatto, per esempio, con Lgh, la utility del Sud della Lombardia. A differenza del modello Lgh, dove A2a detiene il 51%, la società Agsm-Aim vedrebbe i due comuni veneti, attuali azionisti, mantenere insieme una quota di maggioranza del 70% con una quota paritaria del 35% a testa. Probabile un patto che blindi l'alleanza che solo nei giorni scorsi veniva messa in dubbio da Vicenza che voleva pari dignità rispetto a Verona malgrado il fatturato delle due realtà sua molto differente: Agsm viaggia con un valore di produzione di oltre 876 milioni per 1300 addetti, Aim poco oltre i 280 milioni con 800 dipendenti ma con margini migliori e minori debito. Questo avrebbe portato il sindaco berico Francesco Rucco e l'amministratore unico di Aim Gianfranco Vivian a irrigidirsi sulla ricerca di un peso equivalente nella futura realtà dopo che in passato si era parlato di una divisione 58%-42%. Secondo l'advisor Roland Berger la futura società in comune avrebbe la possibilità di sprigionare efficienza in termini di margini (243 milioni) e dividendi (circa 300 milioni) al 2024 con l'assunzione di altre 600 persone. Opzione che però non va a genio a Verona, che vuole contare di più del possibile socio vicentino. In ogni caso questo scoglio potrebbe essere superato da trattative dirette per arrivare a quella fusione tra Vicneza e Verona fondamentale per poter trattare su un piano più solido con A2a senza il rischio di essere fagocitati. Con l'alleanza tra Hera e Ascopiave diventata operativa a tutti gli effetti due giorni fa non c'è tempo da perdere.

L'advisor è stato chiaro: da soli sarà dura anche se i vicentini mostrano calma olimpica e una certa sicurezza nella loro possibilità di andare avanti in piena autonomia. In passato s'erano fatti avanti altri gruppi a partire proprio da Hera, seguito a ruota da Eon, Acea e altre aziende. Ma Roland Berger ha individuato in A2a il partner giusto. Con Agsm e Aim i lombardi di Milano-Brescia hanno già avuto modo di collaborare per conquistare Ascopiave, offerta poi rifiutata dai trevigiani.

Tra le partite in cui è impegnata A2a - è di giovedì l'offerta vincolante con la ceca Eph per Sorgenia - ne resta aperta una minore e più vicina che riguarda Ambiente Energia Brianza (Aeb). Con quest'ultima Milano-Brescia ha concordato di prorogare al 31 gennaio i termini stabiliti con la lettera d'intenti, sottoscritta lo scorso ottobre, per la prosecuzione del tavolo con l'obiettivo di individuare una proposta non vincolante per una possibile operazione di partnership di natura industriale da sottoporre ai rispettivi organi decisionali per una eventuale approvazione.

