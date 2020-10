NUOVO PIANO

ROMA Avanti tutta con l'innovazione tecnologica. E sarà dunque ancora la trasformazione digitale «il fulcro del nuovo piano industriale» di Italgas che «in soli tre anni - dice l'ad Paolo Gallo - ha cambiato profondamente il dna del gruppo rendendolo un modello di riferimento in Italia e in Europa». Una strategia precisa che «apre a nuove prospettive di sviluppo e di crescita», quella tracciata dal ceo della società di distribuzione del gas nel corso della presentazione alla comunità finanziaria. Un piano che potrà contare fino al 2026 su una dote di investimenti freschi per 7,5 miliardi di euro, 1,1 miliardi in più rispetto al piano precedente, puntati su quattro capitoli: crescita organica, a partire dalle gare d'ambito (alle quali sono destinati 2 miliardi); nuove opportunità di sviluppo (240 milioni), con uno sguardo all'idrico; trasformazione digitale (oltre 1 miliardo destinato alle reti); e, infine, struttura finanziaria solida e efficiente. Non solo. Anche la politica dei dividendi sarà rafforzata. E per i prossimi 4 anni Italgas prevede di redistribuire il 65% dell'utile, con un incremento minimo del dividendo del 4% annuo sulla base della cedola del 2020.

