Nuovo integrativo da 2500 euro per addetto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SAN VITO AL TAGLIAMENTO Bofrost, nuovo contratto integrativo per oltre 1.600 dipendenti: 4 milioni di euro in premi di risultato.L'azienda dei surgelati a domicilio di San Vito al Tagliamento (Pordenone) ha rinnovato fino al 2022 le misure rivolte ai lavoratori, che potranno ricevere un premio medio di risultato individuale di 2.500 euro. Il provvedimento vale il 10% del totale del costo del lavoro per la più grande realtà italiana della vendita a domicilio di specialità surgelate. A beneficiare dell'aumento 1.600 dipendenti: gli impiegati...